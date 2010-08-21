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Вест Хэм - Болтон
Вест Хэм - Болтон: обзор матча 21 августа 2010
Вест Хэм
21.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Болтон
70'
М. Нобл (П)
48'
М. Апсон (АГ)
68'
Й. Элмандер
84'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Болтон
Желтая карточка
М. Нобл
Замена
Р. Блэйк
️️️️
М. Петров
Замена
Ф. Сирс
️️️️
К. Коул
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:3!
Й. Элмандер
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
Б. МакКарти
️️️️
К. Дайер
Желтая карточка
Й. Элмандер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Нобл
ГОЛ! 0:2!
Й. Элмандер
Желтая карточка
С. Паркер
Замена
У. Рид
️️️️
М. Апсон
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Апсон
Желтая карточка
К. Дэйвис
Пенальти не реализован!
К. Коул
Желтая карточка
Г. Стейнссон
10'
Желтая карточка
П. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
16
Пабло Баррера
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
39
Гэббидон
36
Фобер
18
Дайер
16
Нобл
8
Паркер
16
Баррера
24
Коул
10
Пикьонн
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
22
Холден
19
Петров
11
Элмандер
24
Дэйвис
4
Апсон
23
Рид
23
Рид
4
Апсон
18
Дайер
0
МакКарти
0
МакКарти
18
Дайер
24
Коул
20
Сирс
20
Сирс
24
Коул
19
Петров
17
Блэйк
17
Блэйк
19
Петров
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
11
Элмандер
16
Дэйвис
16
Дэйвис
11
Элмандер
Остались в запасе
Вест Хэм
Болтон
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
Главный тренер
Авраам Грант
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Вест Хэм - Болтон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
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