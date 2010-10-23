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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 23 октября 2010
Вест Хэм
23.10.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
12'
К. Коул
23'
К. Нолан
69'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
Замена
П. Баррера
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Бартон
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
Э. Илунга
️️️️
М. Апсон
ГОЛ! 1:1!
К. Нолан
ГОЛ! 1:0!
К. Коул
Пас отдал
Ф. Пикьонн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Алан Смит
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
4-3-3
31
Грин
39
Гэббидон
4
Апсон
3
Да Кошта
2
Якобсен
85
Бехрами
16
Нобл
8
Паркер
10
Пикьонн
24
Коул
11
Обинна
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
5
Уильямсон
21
Энрике
8
Бартон
4
Нолан
24
Тиоте
18
Гутьеррес
9
Кэрролл
26
Амеоби
4
Апсон
6
Илунга
6
Илунга
4
Апсон
85
Бехрами
16
Баррера
16
Баррера
85
Бехрами
10
Пикьонн
0
МакКарти
0
МакКарти
10
Пикьонн
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
1
Марек Штех
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
Главный тренер
Авраам Грант
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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