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Вест Хэм - Блэкберн
Вест Хэм - Блэкберн: обзор матча 07 мая 2011
Вест Хэм
07.05.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
78'
Т. Хитцльшпергер
13'
Д. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Блэкберн
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Диуф
ГОЛ! 1:1!
Т. Хитцльшпергер
Пас отдал
К. Коул
Желтая карточка
Д. Спектор
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Робертс
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Л. Якобсен
Замена
Д. Коллисон
️️️️
Ф. Сирс
Замена
Р. Кин
️️️️
Л. Боа Морте
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Желтая карточка
М. Да Кошта
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Робертс
Пас отдал
Б. Эмертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-2-2-3
31
Грин
23
Спектор
39
Гэббидон
3
Да Кошта
3
Бридж
2
Якобсен
0
Хитцльшпергер
11
Боа Морте
19
Ба
20
Сирс
24
Коул
3-5-2
17
Робинсон
13
Ольссон
4
Самба
28
Живе
7
Эмертон
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
13
Джонс
8
Педерсен
92
Диуф
33
Робертс
20
Сирс
10
Коллисон
10
Коллисон
20
Сирс
11
Боа Морте
7
Кин
7
Кин
11
Боа Морте
2
Якобсен
10
Пикьонн
10
Пикьонн
2
Якобсен
30
Хойлетт
42
Эндрюс
42
Эндрюс
30
Хойлетт
92
Диуф
16
Рочина
16
Рочина
92
Диуф
33
Робертс
24
Санта Крус
24
Санта Крус
33
Робертс
Остались в запасе
Вест Хэм
Блэкберн
25
Рууд Боффин
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Мауро Формика
АП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Мауро Формика
АП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Вест Хэм - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Аптон Парк
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