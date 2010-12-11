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Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 11 декабря 2010
Вест Хэм
11.12.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
89'
Д. Томкинс
29'
Я. Туре
73'
Я. Туре
80'
А. Джонсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
+1
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ! 1:3!
Д. Томкинс
Пас отдал
В. Обинна
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Н. Де Йонг
ГОЛ! 0:3!
А. Джонсон
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
З. Хайнс
️️️️
Ф. Пикьонн
ГОЛ! 0:2!
Я. Туре
Пас отдал
Н. Де Йонг
Замена
К. Коул
️️️️
П. Баррера
Замена
К. Дайер
️️️️
Д. Станислас
Замена
А. Джонсон
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Джонатан Спектор
ЦП
16
Пабло Баррера
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-4-1-1
31
Грин
26
Бен-Хаим
4
Апсон
5
Томкинс
36
Фобер
11
Обинна
8
Паркер
23
Спектор
16
Баррера
19
Станислас
10
Пикьонн
4-3-1-2
1
Харт
17
Боатенг
2
Туре
4
Компани
5
Сабалета
42
Туре
34
Де Йонг
18
Бэрри
21
Сильва
21
Жо
45
Балотелли
19
Станислас
18
Дайер
18
Дайер
19
Станислас
16
Баррера
24
Коул
24
Коул
16
Баррера
10
Пикьонн
20
Хайнс
20
Хайнс
10
Пикьонн
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
45
Балотелли
11
Джонсон
11
Джонсон
45
Балотелли
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
1
Марек Штех
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
Главный тренер
Авраам Грант
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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