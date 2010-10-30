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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 30 октября 2010
Арсенал
30.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
88'
А. Сонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
+3
Замена
П. Баррера
️️️️
В. Бехрами
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
М. Шамах
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Сонг
Пас отдал
Г. Клиши
Замена
Ж. Фобер
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
М. Шамах
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Желтая карточка
А. Сонг
Желтая карточка
Э. Илунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
14
Самир Насри
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЛП
11
Луиш Боа Морте
ЦП
8
Скотт Паркер
(К)
ЦП
16
Марк Нобл
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Клиши
6
Косиельни
5
Скиллачи
3
Санья
8
Сонг
15
Денилсон
28
Аршавин
4
Фабрегас
14
Насри
27
Шамах
4-4-2
31
Грин
2
Якобсен
3
Да Кошта
39
Гэббидон
6
Илунга
16
Нобл
11
Боа Морте
8
Паркер
85
Бехрами
10
Пикьонн
11
Обинна
27
Шамах
27
Эбуэ
27
Эбуэ
27
Шамах
28
Аршавин
32
Бендтнер
32
Бендтнер
28
Аршавин
11
Обинна
36
Фобер
36
Фобер
11
Обинна
85
Бехрами
16
Баррера
16
Баррера
85
Бехрами
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Марек Штех
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:30 (прямая)
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