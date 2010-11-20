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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 20 ноября 2010
Ливерпуль
20.11.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
18'
Г. Джонсон
28'
Д. Кейт (П)
38'
М. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Замена
М. Келли
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Шелви
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Э. Илунга
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Д. Н'Гог
Желтая карточка
М. Нобл
Замена
Б. МакКарти
️️️️
К. Коул
Замена
П. Баррера
️️️️
В. Обинна
ГОЛ! 3:0!
М. Родригес
Пас отдал
Р. Мейрелеш
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Кейт
Пас отдал
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Г. Джонсон
Пас отдал
Р. Мейрелеш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
11
Луиш Боа Морте
ЛП
10
Фредерик Пикьонн
ЛВ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Марк Нобл
ПП
11
Виктор Обинна
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Натан Экклстон
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
15
Кончески
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
11
Родригес
14
Мейрелеш
29
Поульсен
7
Кейт
89
Н'Гог
9
Торрес
4-3-2-1
31
Грин
2
Якобсен
39
Гэббидон
4
Апсон
6
Илунга
16
Нобл
15
Ковач
11
Боа Морте
11
Обинна
10
Пикьонн
24
Коул
89
Н'Гог
6
Аурелио
6
Аурелио
89
Н'Гог
9
Торрес
16
Келли
16
Келли
9
Торрес
14
Мейрелеш
26
Шелви
26
Шелви
14
Мейрелеш
6
Илунга
5
Томкинс
5
Томкинс
6
Илунга
11
Обинна
16
Баррера
16
Баррера
11
Обинна
24
Коул
0
МакКарти
0
МакКарти
24
Коул
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Натан Экклстон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Натан Экклстон
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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