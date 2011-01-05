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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 05 января 2011
Ньюкасл
05.01.2011, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Вест Хэм
18'
Л. Бест
39'
Л. Бест
45'
К. Нолан
60'
Л. Бест
63'
П. Левенкрандс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
Желтая карточка
В. Обинна
Желтая карточка
З. Хайнс
Замена
З. Хайнс
️️️️
М. Нобл
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Л. Бест
ГОЛ! 5:0!
П. Левенкрандс
Пас отдал
Д. Бартон
ГОЛ! 4:0!
Л. Бест
Пас отдал
К. Нолан
Замена
В. Обинна
️️️️
Р. Ковач
Замена
В. Бехрами
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
М. Уильямсон
️️️️
С. Тэйлор
ГОЛ! 3:0!
К. Нолан
ГОЛ! 2:0!
Л. Бест
Пас отдал
П. Левенкрандс
ГОЛ! 1:0!
Л. Бест
Пас отдал
П. Левенкрандс
18'
13'
Желтая карточка
Р. Ковач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
23
Дэнни Гатри
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-4-2
22
Харпер
21
Энрике
2
Колоччини
27
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
4
Нолан
8
Бартон
9
Бест
11
Левенкрандс
4-3-3
31
Грин
5
Томкинс
39
Гэббидон
4
Апсон
26
Бен-Хаим
15
Ковач
8
Паркер
16
Нобл
10
Пикьонн
24
Коул
20
Сирс
27
Тэйлор
5
Уильямсон
5
Уильямсон
27
Тэйлор
18
Гутьеррес
3
Фергюсон
3
Фергюсон
18
Гутьеррес
9
Бест
9
Рэнжер
9
Рэнжер
9
Бест
10
Пикьонн
85
Бехрами
85
Бехрами
10
Пикьонн
16
Нобл
20
Хайнс
20
Хайнс
16
Нобл
15
Ковач
11
Обинна
11
Обинна
15
Ковач
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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