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Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 18 сентября 2010
Сток Сити
18.09.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
48'
К. Джонс
32'
С. Паркер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. Пеннант
Замена
️️️️
К. Джонс
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Р. Ковач
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
К. Коул
ГОЛ! 0:1!
С. Паркер
Желтая карточка
Р. Делап
Желтая карточка
В. Бехрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
17
Шоукросс
25
Файе
6
Хут
26
Этерингтон
5
Делап
4
Уайтхэд
7
Пеннант
19
Уолтерс
9
Джонс
4-3-3
31
Грин
2
Якобсен
3
Да Кошта
39
Гэббидон
4
Апсон
85
Бехрами
16
Нобл
8
Паркер
24
Коул
10
Пикьонн
11
Обинна
7
Пеннант
12
Уилэн
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Уолтерс
19
Фуллер
19
Фуллер
19
Уолтерс
85
Бехрами
15
Ковач
15
Ковач
85
Бехрами
11
Обинна
11
Боа Морте
11
Боа Морте
11
Обинна
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
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