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Вест Хэм - Бирмингем Сити
Вест Хэм - Бирмингем Сити: обзор матча 06 февраля 2011
Вест Хэм
06.02.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
65'
Н. Жигич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Бирмингем Сити
Желтая карточка
М. Да Кошта
+3
Желтая карточка
В. Обинна
+2
Замена
Д. Ба
️️️️
Р. Кин
Желтая карточка
Б. Фостер
ГОЛ! 0:1!
Н. Жигич
Пас отдал
С. Ларссон
Замена
К. Коул
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
С. Ларссон
️️️️
К. Джером
Замена
М. Да Кошта
️️️️
М. Апсон
Желтая карточка
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
4-3-3
31
Грин
3
Бридж
23
Рид
4
Апсон
2
Якобсен
8
Паркер
16
Нобл
19
О'Нил
10
Пикьонн
7
Кин
11
Обинна
4-4-2
12
Фостер
2
Карр
25
Йиранек
28
Джонсон
24
Риджуэлл
21
Бентли
16
Фергюсон
8
Бойер
8
Гарднер
19
Жигич
35
Джером
4
Апсон
3
Да Кошта
3
Да Кошта
4
Апсон
10
Пикьонн
24
Коул
24
Коул
10
Пикьонн
7
Кин
19
Ба
19
Ба
7
Кин
35
Джером
7
Ларссон
7
Ларссон
35
Джером
Остались в запасе
Вест Хэм
Бирмингем Сити
25
Рууд Боффин
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Вест Хэм - Бирмингем Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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