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Вест Хэм - Сандерленд
Вест Хэм - Сандерленд: обзор матча 22 мая 2011
Вест Хэм
22.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
17'
Б. Зенден
51'
С. Сессеньон
90'
К. Риверос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сандерленд
ГОЛ! 0:3!
К. Риверос
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
Д. Кук
️️️️
А. Гьян
Замена
К. Риверос
️️️️
Ф. Бардсли
Желтая карточка
С. Мальбранк
Замена
С. Паркер
️️️️
Л. Боа Морте
Замена
Л. Якобсен
️️️️
Д. Томкинс
Замена
В. Обинна
️️️️
З. Хайнс
ГОЛ! 0:2!
С. Сессеньон
Желтая карточка
Ф. Бардсли
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Зенден
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
2
Ларс Якобсен
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Сандерленд
21
Джордан Кук
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
4-3-3
31
Грин
3
Бридж
39
Гэббидон
12
Спенс
5
Томкинс
11
Боа Морте
0
Хитцльшпергер
10
Коллисон
20
Сирс
10
Пикьонн
20
Хайнс
4-5-1
22
Миньоле
27
Эль-Мохамади
5
Онуоха
35
Фердинанд
27
Бардсли
10
Мальбранк
29
Сессеньон
4
Коулбэк
14
Хендерсон
7
Зенден
3
Гьян
5
Томкинс
2
Якобсен
2
Якобсен
5
Томкинс
11
Боа Морте
8
Паркер
8
Паркер
11
Боа Морте
20
Хайнс
11
Обинна
11
Обинна
20
Хайнс
3
Гьян
21
Кук
21
Кук
3
Гьян
27
Бардсли
16
Риверос
16
Риверос
27
Бардсли
Остались в запасе
Вест Хэм
Сандерленд
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Хэм - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Аптон Парк
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