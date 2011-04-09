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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Вест Хэм
Болтон - Вест Хэм: обзор матча 09 апреля 2011
Болтон
09.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
14'
Д. Старридж
20'
Л. Чхун-Ен
50'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Вест Хэм
Замена
И. Класнич
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Родриго
️️️️
М. Петров
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
Д. Спектор
️️️️
С. Паркер
ГОЛ! 3:0!
Д. Старридж
Пас отдал
М. Петров
Замена
Л. Якобсен
️️️️
М. Апсон
Замена
К. Коул
️️️️
Ф. Пикьонн
Желтая карточка
Г. Кэхилл
+2
ГОЛ! 2:0!
Л. Чхун-Ен
Пас отдал
М. Петров
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Й. Элмандер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-3
22
Яскилайнен
3
Алонсо
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
19
Петров
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
15
Старридж
11
Элмандер
24
Дэйвис
4-3-3
31
Грин
5
Томкинс
4
Апсон
3
Да Кошта
3
Бридж
16
Нобл
8
Паркер
0
Хитцльшпергер
7
Кин
10
Пикьонн
19
Ба
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
39
Класнич
39
Класнич
24
Дэйвис
19
Петров
19
Родриго
19
Родриго
19
Петров
8
Паркер
23
Спектор
23
Спектор
8
Паркер
4
Апсон
2
Якобсен
2
Якобсен
4
Апсон
10
Пикьонн
24
Коул
24
Коул
10
Пикьонн
Остались в запасе
Болтон
Вест Хэм
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
25
Рууд Боффин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Болтон - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Рибок
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