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Лоран Агуази
Статистика
Лоран Агуази - статистика
Завершил карьеру
16 марта 1984 (42)
#4 | Полузащитник
184 см | 79 кг
Франция | Тунис
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Булонь
25
1
0
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Булонь
1 : 0
15.05.2010
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2 : 0
08.05.2010
Булонь
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 36 тур
Булонь
0 : 1
05.05.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0 : 3
24.04.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1 : 2
17.04.2010
Марсель
1' - 90'
79'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3 : 0
10.04.2010
Булонь
1' - 69'
40'
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
3 : 0
28.03.2010
Булонь
1' - 75'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2 : 0
20.03.2010
Лорьян
1' - 90'
6'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1 : 3
13.03.2010
Булонь
1' - 90'
33'
64'
Франция. Лига 1, 27 тур
Булонь
0 : 0
06.03.2010
Лион
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1 : 0
27.02.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1 : 3
20.02.2010
Ле Ман
82' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
3 : 1
13.02.2010
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0 : 2
06.02.2010
Монпелье
67' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0 : 0
30.01.2010
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0 : 2
20.01.2010
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 0
16.01.2010
Булонь
53' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0 : 0
13.01.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5 : 0
07.11.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1 : 2
31.10.2009
Нанси
81' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1 : 3
24.10.2009
Монако
1' - 84'
Франция. Лига 1, 8 тур
Булонь
2 : 3
04.10.2009
Лилль
1' - 57'
23'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
1 : 0
26.09.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Булонь
0 : 2
19.09.2009
Бордо
88' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Валансьен
1 : 1
12.09.2009
Булонь
1' - 65'
Франция. Лига 1, 4 тур
Булонь
0 : 0
29.08.2009
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0 : 1
22.08.2009
Булонь
1' - 65'
33'
Франция. Лига 1, 2 тур
Булонь
2 : 1
16.08.2009
Гренобль
1' - 58'
44'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
3 : 0
08.08.2009
Булонь
1' - 70'
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