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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Ренн
Булонь - Ренн: обзор матча 15 мая 2010
Булонь
15.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
20'
Г. Тиль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Ренн
Замена
Й. Рамаре
️️️️
О. Капо
Замена
Д. Перринелль
️️️️
Г. Дюкатель
Замена
И. Бангура
️️️️
А. Гьян
Замена
Ж. Блаяк
️️️️
Г. Тиль
Желтая карточка
Ф. Баге
Желтая карточка
Я. М'Вила
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Тиль
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
11
Лэджи Бадиан
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3-2-2-3
1
Баге
18
Сумаре
15
Туре
25
Марк
22
Леконт
13
Олубайо
11
Дюкатель
4
Агуази
9
Ятабаре
20
Капо
8
Тиль
4-1-2-1-2
1
Дюшез
12
Мангане
29
Данзе
16
Фанни
13
Ханссон
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Лерой
12
Марво
3
Гьян
7
Бриан
11
Дюкатель
5
Перринелль
5
Перринелль
11
Дюкатель
20
Капо
8
Рамаре
8
Рамаре
20
Капо
8
Тиль
13
Блаяк
13
Блаяк
8
Тиль
3
Гьян
3
Бангура
3
Бангура
3
Гьян
Остались в запасе
Булонь
Ренн
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
11
Лэджи Бадиан
ЦФ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
Остались в запасе
11
Лэджи Бадиан
ЦФ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Булонь - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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