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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Булонь
Гренобль - Булонь: обзор матча 08 мая 2010
Гренобль
08.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 0
Завершен
Булонь
34'
Д. Любоя
82'
Д. Любоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Булонь
Желтая карточка
Л. Агуази
ГОЛ! 2:0!
Д. Любоя
Замена
Й. Рамаре
️️️️
О. Капо
Замена
Г. Тиль
️️️️
М. Ятабаре
Замена
А. Кювилье
️️️️
Ж. Блаяк
Замена
Д. Тинан
️️️️
Й. Тадич
Желтая карточка
Л. Батльес
Замена
М. Робен
️️️️
Х. Сианси
Замена
Ж. Кальве
️️️️
Д. Манфруа
Желтая карточка
Д. Левек
ГОЛ! 1:0!
Д. Любоя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
29
Джимми Манфруа
ЦЗ
25
Хьюго Сианси
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Гренобль
27
Миливое Витакич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
20
Шо Ито
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
3-2-2-3
40
Ле Кром
25
Сианси
12
Цесар
23
Соже
29
Манфруа
15
Рендулич
7
Дьез
10
Батльес
27
Тадич
28
Любоя
17
Акрур
3-2-2-3
30
Беденик
3
Лашор
25
Марк
56
Левек
13
Олубайо
22
Дембеле
11
Дюкатель
4
Агуази
9
Ятабаре
13
Блаяк
20
Капо
25
Сианси
5
Робен
5
Робен
25
Сианси
29
Манфруа
6
Кальве
6
Кальве
29
Манфруа
27
Тадич
20
Тинан
20
Тинан
27
Тадич
9
Ятабаре
8
Тиль
8
Тиль
9
Ятабаре
13
Блаяк
22
Кювилье
22
Кювилье
13
Блаяк
20
Капо
8
Рамаре
8
Рамаре
20
Капо
Остались в запасе
Гренобль
Булонь
27
Миливое Витакич
ЦЗ
20
Шо Ито
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
22
Энтони Леконт
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
Остались в запасе
27
Миливое Витакич
ЦЗ
20
Шо Ито
ЦФ
Остались в запасе
22
Энтони Леконт
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Булонь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
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