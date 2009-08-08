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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Булонь
Ренн - Булонь: обзор матча 08 августа 2009
Ренн
08.08.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Булонь
7'
И. Бангура
45'
К. Мангане
90+1'
Ж. Лерой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Булонь
ГОЛ! 3:0!
Ж. Лерой
+1
Замена
️️️️
И. Бангура
Замена
️️️️
Л. Агуази
Замена
️️️️
С. Марво
Замена
️️️️
А. Гьян
Замена
️️️️
Й. Рамаре
Желтая карточка
К. Мангане
ГОЛ! 2:0!
К. Мангане
ГОЛ! 1:0!
И. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
0
Бруно Шейру
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
4-3-1-2
1
Дюшез
3
Боканегра
16
Фанни
12
Мангане
13
Ханссон
0
Шейру
18
Лемуан
6
Лерой
12
Марво
3
Гьян
3
Бангура
3-2-3-1
28
Валверде
5
Перринелль
15
Туре
25
Марк
12
Борн
2
Рабуель
8
Рамаре
4
Агуази
22
Кювилье
8
Тиль
Остались в запасе
Ренн
Булонь
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Булонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
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