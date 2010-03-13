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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Булонь
Нанси - Булонь: обзор матча 13 марта 2010
Нанси
13.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 3
Завершен
Булонь
41'
К. Малонга
33'
Л. Агуази
71'
М. Муссилоу
77'
А. Кювилье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Булонь
Замена
О. Каруру
️️️️
Г. Дюкатель
Замена
Б. Дембеле
️️️️
О. Капо
ГОЛ! 1:3!
А. Кювилье
ГОЛ! 1:2!
М. Муссилоу
Замена
М. Муссилоу
️️️️
М. Ятабаре
Желтая карточка
Д. Левек
Желтая карточка
Л. Агуази
Замена
️️️️
Ю. Хаджи
Желтая карточка
Д. Марк
Желтая карточка
Ж. Бризон
ГОЛ! 1:1!
К. Малонга
ГОЛ! 0:1!
Л. Агуази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
4-4-2
1
Брасильяно
25
Леметр
27
Уадду
3
Сами
20
Кретьен Бассер
27
Бризон
8
Траоре
21
Н'Диайе
25
Фере
21
Бакар
4
Малонга
3-2-3-2
30
Беденик
25
Марк
56
Левек
18
Сумаре
22
Леконт
4
Беллаид
11
Дюкатель
4
Агуази
22
Кювилье
20
Капо
9
Ятабаре
15
Хаджи
15
Хаджи
9
Ятабаре
24
Муссилоу
24
Муссилоу
9
Ятабаре
20
Капо
22
Дембеле
22
Дембеле
20
Капо
11
Дюкатель
15
Каруру
15
Каруру
11
Дюкатель
Остались в запасе
Нанси
Булонь
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
12
Гийом Борн
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Йохан Рамаре
ЦП
16
Ибрахим Коне
ВР
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
Остались в запасе
12
Гийом Борн
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Йохан Рамаре
ЦП
16
Ибрахим Коне
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нанси - Булонь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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