Себастьен Бассонг - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Бассонг
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Бассонг
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2017
|83' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|14.02.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|02.01.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|31.12.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|26.12.2016
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|16.12.2016
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|13.12.2016
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|10.12.2016
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|03.12.2016
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|5:0
|Брентфорд (Лондон)
|26.11.2016
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|19.11.2016
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
|Лидс (Лидс)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|5:0
|Норвич Сити (Норвич)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Престон (Престон)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|28.09.2016
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:3
|Норвич Сити (Норвич)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|13.09.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Кардифф (Кардифф)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:0
|Норвич Сити (Норвич)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|16.08.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Норвич Сити (Норвич)