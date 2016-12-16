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    Себастьен Бассонг - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Себастьен
    Фамилия Бассонг
    Команда Волос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2017 83' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    18.02.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    14.02.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    28.01.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    21.01.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.01.2017 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    02.01.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:0 Дерби Каунти (Дерби)
    31.12.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    26.12.2016 1' -90' Рединг (Рединг) 3:1 Норвич Сити (Норвич)
    16.12.2016 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    13.12.2016 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    10.12.2016 1' -90' Барнсли (Барнсли) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    03.12.2016 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 5:0 Брентфорд (Лондон)
    26.11.2016 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    19.11.2016 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    05.11.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:3 Лидс (Лидс)
    29.10.2016 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 5:0 Норвич Сити (Норвич)
    22.10.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Престон (Престон)
    15.10.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    01.10.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    28.09.2016 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 4:3 Норвич Сити (Норвич)
    24.09.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    17.09.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    13.09.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    10.09.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:2 Кардифф (Кардифф)
    27.08.2016 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:0 Норвич Сити (Норвич)
    21.08.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    16.08.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    13.08.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    06.08.2016 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Норвич Сити (Норвич)
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