Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Себастьен Бассонг - статистика

Завершил карьеру
9 июля 1986 (40)
#4 | Защитник
187 см | 83 кг
Камерун | Франция
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бристоль Сити
1 : 1
07.03.2017
Норвич Сити
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бертон Альбион
2 : 1
18.02.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
2 : 2
14.02.2017
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
2 : 0
28.01.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Норвич Сити
3 : 1
21.01.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 1
14.01.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
3 : 0
02.01.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брентфорд
0 : 0
31.12.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
3 : 1
26.12.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Норвич Сити
1 : 2
16.12.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
1 : 0
13.12.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Барнсли
2 : 1
10.12.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
5 : 0
03.12.2016
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
1 : 0
26.11.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
19.11.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 3
05.11.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Брайтон
5 : 0
29.10.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
0 : 1
22.10.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Норвич Сити
3 : 1
15.10.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
01.10.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ньюкасл
4 : 3
28.09.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Норвич Сити
3 : 1
24.09.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
17.09.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
2 : 1
13.09.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
3 : 2
10.09.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
27.08.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
21.08.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Норвич Сити
1 : 0
16.08.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
0 : 0
13.08.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 4
06.08.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+