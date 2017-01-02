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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Дерби Каунти
Норвич Сити - Дерби Каунти: обзор матча 02 января 2017
Норвич Сити
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
15'
Н. Оливейра
78'
Н. Оливейра
80'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Дерби Каунти
Замена
К. Джером
️️️️
Н. Оливейра
90'
+2
Замена
А. Притчард
️️️️
С. Нейсмит
90'
+2
82'
Замена
Д. Бент
️️️️
Т. Инс
Желтая карточка
И. Пинту
81'
ГОЛ! 3:0!
Н. Оливейра
80'
ГОЛ! 2:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Д. Хаусон
78'
67'
Желтая карточка
С. Карсон
66'
Красная карточка
Д. Баттерфилд
63'
Замена
Д. Хансон
️️️️
И. Анья
45'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
41'
Желтая карточка
Р. Кио
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Д. Мерфи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
14
Стивен Нейсмит
АП
6
Александер Теттей
ПП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
77
Джонни Расселл
ЛФ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
48
Чарльз Вернам
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-3-2-1
26
Радди
12
Пинту
16
Мартин
5
Клозе
13
Ольссон
16
Хаусон
14
Хулахан
6
Теттей
14
Нейсмит
23
Мерфи
7
Оливейра
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
15
Пирс
36
Кио
19
Баттерфилд
4
Джонсон
21
Анья
7
Брайсон
10
Инс
11
Выдра
77
Расселл
14
Нейсмит
10
Притчард
10
Притчард
14
Нейсмит
7
Оливейра
35
Джером
35
Джером
7
Оливейра
21
Анья
6
Хансон
6
Хансон
21
Анья
10
Инс
10
Бент
10
Бент
10
Инс
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
Остались в запасе
Норвич Сити
Дерби Каунти
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
48
Чарльз Вернам
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
48
Чарльз Вернам
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Норвич Сити - Дерби Каунти
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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