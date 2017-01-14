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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Норвич Сити
Ротерхэм - Норвич Сити: обзор матча 14 января 2017
Ротерхэм
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
7'
Д. Йетс
55'
Т. Адейеми
51'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Норвич Сити
Желтая карточка
Л. Прайс
88'
80'
Замена
К. Лафферти
️️️️
А. Теттей
69'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Тейлор
️️️️
Д. Ньюэлл
68'
ГОЛ! 2:1!
Т. Адейеми
Пас отдал
Д. Мэтток
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Джером
Пас отдал
В. Хулахан
49'
Желтая карточка
К. Джером
44'
Желтая карточка
С. Нейсмит
Желтая карточка
У. Волкс
41'
30'
Желтая карточка
В. Хулахан
24'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Хаусон
Желтая карточка
Р. Вуд
20'
18'
Красная карточка
Н. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
Д. Йетс
Пас отдал
Т. Адейеми
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
15
Том Адейеми
АП
6
Уилл Волкс
ПП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
6
Александер Теттей
ПП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
25
Крис Доусон
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
4-3-1-2
12
Прайс
3
Мэтток
5
Броудфут
14
Фишер
6
Вуд
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
6
Волкс
15
Адейеми
7
Форд
12
Йетс
4-2-2-2
26
Радди
3
Уиттакер
5
Клозе
16
Мартин
12
Пинту
6
Теттей
16
Хаусон
23
Мерфи
14
Хулахан
14
Нейсмит
7
Оливейра
11
Ньюэлл
28
Тейлор
28
Тейлор
11
Ньюэлл
23
Мерфи
10
Притчард
10
Притчард
23
Мерфи
16
Хаусон
35
Джером
35
Джером
16
Хаусон
6
Теттей
9
Лафферти
9
Лафферти
6
Теттей
Остались в запасе
Ротерхэм
Норвич Сити
25
Крис Доусон
ЦП
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
25
Крис Доусон
ЦП
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ротерхэм - Норвич Сити
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Нью-Йорк
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