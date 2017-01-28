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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бирмингем Сити
Норвич Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 28 января 2017
Норвич Сити
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
15'
К. Джером
43'
Т. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бирмингем Сити
88'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Д. Дэвис
88'
Замена
Д. Когли
️️️️
Э. Нсуе
Замена
К. Лафферти
️️️️
В. Хулахан
88'
87'
Желтая карточка
Р. Шоттон
65'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
Р. Теше
63'
Желтая карточка
Д. Гроундс
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Мерфи
62'
ГОЛ! 2:0!
Т. Клозе
Пас отдал
Р. Брэди
43'
Желтая карточка
Д. Хаусон
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
34
Чарли Адамс
ЛФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Керим Фрей
РФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
2
Джош Когли
ПЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
3-3-2-2
26
Радди
12
Пинту
16
Мартин
5
Клозе
11
Брэди
6
Теттей
16
Хаусон
14
Хулахан
23
Мерфи
35
Джером
14
Нейсмит
3-3-4
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
5
Шоттон
16
Дэвис
8
Теше
8
Гарднер
11
Фрей
10
Нсуе
10
Юткевич
34
Адамс
14
Хулахан
9
Лафферти
9
Лафферти
14
Хулахан
Мерфи
23
Мерфи
23
Мерфи
Мерфи
10
Нсуе
2
Когли
2
Когли
10
Нсуе
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
8
Теше
11
Коттерилл
11
Коттерилл
8
Теше
Остались в запасе
Норвич Сити
Бирмингем Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Норвич Сити - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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