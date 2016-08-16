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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бристоль Сити
Норвич Сити - Бристоль Сити: обзор матча 16 августа 2016
Норвич Сити
16.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
38'
Д. Хаусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бристоль Сити
Желтая карточка
А. Теттей
90'
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Джером
90'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
В. Хулахан
83'
73'
Замена
Б. Рид
️️️️
М. Пак
73'
Замена
А. Мэтьюз
️️️️
М. Литтл
62'
Замена
Л. Фримен
️️️️
К. О'Доуда
Замена
С. Каньос
️️️️
Д. Мерфи
61'
Желтая карточка
И. Пинту
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаусон
Пас отдал
В. Хулахан
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Стивен Нейсмит
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
17
Ли Томлин
АП
7
Марлон Пак
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Норвич Сити
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-4-1-2
23
МакГоверн
5
Клозе
12
Пинту
6
Беннетт
11
Брэди
14
Хулахан
6
Теттей
16
Хаусон
14
Нейсмит
35
Джером
23
Мерфи
4-3-1-2
12
О'Доннелл
2
Литтл
32
Магнуссон
44
Флинт
23
Брайан
7
Пак
19
О'Нил
47
О'Доуда
17
Томлин
26
Коджиа
18
Абрахам
23
Мерфи
7
Каньос
7
Каньос
23
Мерфи
14
Хулахан
21
Мулумбу
21
Мулумбу
14
Хулахан
35
Джером
9
Лафферти
9
Лафферти
35
Джером
47
О'Доуда
15
Фримен
15
Фримен
47
О'Доуда
2
Литтл
2
Мэтьюз
2
Мэтьюз
2
Литтл
7
Пак
14
Рид
14
Рид
7
Пак
Остались в запасе
Норвич Сити
Бристоль Сити
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Макс О'Лири
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Норвич Сити - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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