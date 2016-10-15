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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ротерхэм
Норвич Сити - Ротерхэм: обзор матча 15 октября 2016
Норвич Сити
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 1
Завершен
Ротерхэм
17'
В. Хулахан
65'
К. Джером
90'
С. Нейсмит
74'
Д. Блэксток
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ротерхэм
Замена
Н. Оливейра
️️️️
В. Хулахан
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
Д. Мерфи
90'
88'
Замена
С. Аллан
️️️️
И. Браун
88'
Замена
Д. Форстер-Каски
️️️️
У. Волкс
82'
Желтая карточка
И. Браун
Замена
С. Нейсмит
️️️️
А. Притчард
78'
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Блэксток
Пас отдал
Д. Фишер
70'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Ньюэлл
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Мерфи
66'
ГОЛ! 2:0!
К. Джером
Пас отдал
В. Хулахан
65'
ГОЛ! 1:0!
В. Хулахан
Пас отдал
А. Притчард
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
6
Александер Теттей
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
28
Джон Тейлор
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-3-1-2
23
МакГоверн
12
Пинту
5
Клозе
16
Мартин
13
Ольссон
18
Дорранс
10
Притчард
6
Теттей
14
Хулахан
23
Мерфи
35
Джером
4-4-2
1
Камп
14
Фишер
23
Фрай
4
Болл
45
Халфорд
28
Тейлор
6
Волкс
11
Ньюэлл
8
Фреклингтон
25
Уорд
37
Браун
14
Хулахан
7
Оливейра
7
Оливейра
14
Хулахан
10
Притчард
14
Нейсмит
14
Нейсмит
10
Притчард
11
Ньюэлл
20
Блэксток
20
Блэксток
11
Ньюэлл
37
Браун
19
Аллан
19
Аллан
37
Браун
6
Волкс
10
Форстер-Каски
10
Форстер-Каски
6
Волкс
Остались в запасе
Норвич Сити
Ротерхэм
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
12
Льюис Прайс
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Алан Стаббс
Статистика матча Норвич Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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