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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Норвич Сити
Дерби Каунти - Норвич Сити: обзор матча 26 ноября 2016
Дерби Каунти
26.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
65'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Норвич Сити
Желтая карточка
А. Вайманн
90'
+5
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Бент
88'
Желтая карточка
А. Пирс
86'
85'
Желтая карточка
Р. Мартин
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
85'
Замена
К. Брайсон
️️️️
У. Хьюз
80'
79'
Желтая карточка
К. Лафферти
72'
Замена
С. Уиттакер
️️️️
А. Теттей
67'
Замена
А. Притчард
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
65'
45'
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Джером
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
6
Александер Теттей
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-3-3
33
Карсон
3
Лоу
36
Кио
15
Пирс
22
Бэйрд
19
Баттерфилд
19
Хьюз
4
Джонсон
77
Расселл
10
Бент
10
Инс
3-3-1-3
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
4
Бассонг
6
Теттей
21
Мулумбу
11
Брэди
14
Хулахан
35
Джером
14
Нейсмит
23
Мерфи
19
Хьюз
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Хьюз
10
Бент
11
Выдра
11
Выдра
10
Бент
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
6
Теттей
3
Уиттакер
3
Уиттакер
6
Теттей
14
Хулахан
10
Притчард
10
Притчард
14
Хулахан
35
Джером
9
Лафферти
9
Лафферти
35
Джером
Остались в запасе
Дерби Каунти
Норвич Сити
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Дерби Каунти - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Прайд Парк
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