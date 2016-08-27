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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Норвич Сити
Бирмингем Сити - Норвич Сити: обзор матча 27 августа 2016
Бирмингем Сити
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
22'
Д. Дэвис
68'
К. Дональдсон (П)
83'
К. Дональдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Норвич Сити
Замена
Р. Браун
️️️️
Ч. Адамс
90'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
Ж. Магома
90'
ГОЛ! 3:0!
К. Дональдсон
83'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Дональдсон
68'
64'
Замена
К. Лафферти
️️️️
С. Нейсмит
64'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Каньос
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвис
Пас отдал
Ж. Магома
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Александер Теттей
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Норвич Сити
36
Пол Джонс
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
4-5-1
29
Кушчак
23
Спектор
17
Гроундс
5
Моррисон
5
Шоттон
19
Магома
34
Адамс
8
Кифтенбельд
8
Теше
16
Дэвис
8
Дональдсон
3-1-3-1-2
23
МакГоверн
3
Уиттакер
6
Беннетт
5
Клозе
6
Теттей
14
Хулахан
16
Хаусон
11
Брэди
7
Каньос
14
Нейсмит
23
Мерфи
34
Адамс
10
Браун
10
Браун
34
Адамс
19
Магома
11
Коттерилл
11
Коттерилл
19
Магома
14
Нейсмит
9
Лафферти
9
Лафферти
14
Нейсмит
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Норвич Сити
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
36
Пол Джонс
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
36
Пол Джонс
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бирмингем Сити - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
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Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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