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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Норвич Сити
Брентфорд - Норвич Сити: обзор матча 31 декабря 2016
Брентфорд
31.12.2016, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Норвич Сити
90'
+5
Желтая карточка
А. Теттей
Желтая карточка
Х. Дин
90'
+4
90'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
А. Притчард
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Д. Иган
88'
Желтая карточка
Й. Барбе
87'
85'
Замена
М. Ольссон
️️️️
К. Джером
80'
Красная карточка
Р. Брэди
Замена
Й. Барбе
️️️️
Т. Филд
75'
74'
Замена
️️️️
И. Пинту
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. МакИкран
74'
Желтая карточка
Д. МакИкран
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
АП
2
Максим Колен
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
12
Иво Пинту
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
3-4-1-2
25
Бентли
6
Дин
6
Бьелланд
15
Иган
39
Филд
23
Йеннарис
18
Вудс
2
Колен
16
МакИкран
11
Кайкай
25
Хоган
3-4-1-2
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
5
Клозе
12
Пинту
6
Теттей
21
Мулумбу
11
Брэди
10
Притчард
7
Оливейра
35
Джером
16
МакИкран
14
Сойерс
14
Сойерс
16
МакИкран
39
Филд
5
Барбе
5
Барбе
39
Филд
15
Иган
33
Хофманн
33
Хофманн
15
Иган
35
Джером
13
Ольссон
13
Ольссон
35
Джером
10
Притчард
14
Нейсмит
14
Нейсмит
10
Притчард
Остались в запасе
Брентфорд
Норвич Сити
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Брентфорд - Норвич Сити
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Гриффин Парк
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