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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Норвич Сити
Блэкберн - Норвич Сити: обзор матча 06 августа 2016
Блэкберн
06.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 4
Завершен
Норвич Сити
67'
Э. Стоукс
12'
Д. Мерфи
17'
В. Хулахан
25'
К. Джером
58'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Норвич Сити
80'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
80'
Замена
А. Притчард
️️️️
В. Хулахан
77'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Д. Хаусон
Желтая карточка
Г. Грир
76'
69'
Желтая карточка
К. Джером
ГОЛ! 1:4!
Э. Стоукс
Пас отдал
Л. Фини
67'
Замена
Д. Бирн
️️️️
Х. Акпан
63'
58'
ГОЛ! 0:4!
С. Нейсмит
Пас отдал
В. Хулахан
53'
Замена
С. Уиттакер
️️️️
М. Ольссон
Замена
Э. Стоукс
️️️️
Э. Беннетт
46'
25'
ГОЛ! 0:3!
К. Джером
Пас отдал
И. Пинту
Замена
Г. Грир
️️️️
Э. Уорд
21'
17'
ГОЛ! 0:2!
В. Хулахан
Пас отдал
И. Пинту
Желтая карточка
Э. Беннетт
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
6
Александер Теттей
ПП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
32
Стефен Хендри
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-1-5-1
23
Стил
25
Даффи
3
Хэнли
19
Уорд
16
Лоу
17
Беннетт
10
Маршалл
26
Ленихэн
21
Акпан
24
Фини
12
Грэм
4-2-2-2
26
Радди
6
Беннетт
13
Ольссон
12
Пинту
5
Клозе
6
Теттей
16
Хаусон
23
Мерфи
14
Хулахан
35
Джером
14
Нейсмит
19
Уорд
3
Грир
3
Грир
19
Уорд
21
Акпан
29
Бирн
29
Бирн
21
Акпан
17
Беннетт
9
Стоукс
9
Стоукс
17
Беннетт
13
Ольссон
3
Уиттакер
3
Уиттакер
13
Ольссон
16
Хаусон
21
Мулумбу
21
Мулумбу
16
Хаусон
14
Хулахан
10
Притчард
10
Притчард
14
Хулахан
Остались в запасе
Блэкберн
Норвич Сити
1
Давид Райя
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Блэкберн - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Ивуд Парк
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