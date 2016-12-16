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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 декабря 2016
Норвич Сити
16.12.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
6'
Д. Хаусон
5'
Э. Качунга
40'
Э. Качунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
М. Хефеле
️️️️
Р. ван Ла Парра
87'
Желтая карточка
А. Муй
81'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Хогг
77'
Замена
Г. Банн
️️️️
Н. Уэллс
72'
Желтая карточка
Н. Уэллс
Замена
К. Джером
️️️️
Н. Оливейра
65'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Г. Дорранс
65'
Желтая карточка
Г. Дорранс
51'
Желтая карточка
И. Пинту
45'
Замена
А. Теттей
️️️️
Ю. Мулумбу
45'
40'
ГОЛ! 1:2!
Э. Качунга
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаусон
6'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Качунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЛП
11
Робби Брэди
ЛП
16
Джонатан Хаусон
АП
21
Юссуф Мулумбу
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
4-3-1-2
26
Радди
4
Бассонг
13
Ольссон
6
Беннетт
12
Пинту
11
Брэди
18
Дорранс
21
Мулумбу
16
Хаусон
23
Мерфи
7
Оливейра
4-3-2-1
12
Уорд
2
Смит
4
Горенц-Станкович
26
Шиндлер
15
Лев
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Качунга
45
Палмер
21
Уэллс
21
Мулумбу
6
Теттей
6
Теттей
21
Мулумбу
7
Оливейра
35
Джером
35
Джером
7
Оливейра
18
Дорранс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
18
Дорранс
21
Уэллс
33
Банн
33
Банн
21
Уэллс
3
ван Ла Парра
44
Хефеле
44
Хефеле
3
ван Ла Парра
6
Хогг
8
Биллинг
8
Биллинг
6
Хогг
Остались в запасе
Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
19
Джек Пэйн
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
19
Джек Пэйн
АП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
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Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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