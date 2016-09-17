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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Норвич Сити
Ноттингем Форест - Норвич Сити: обзор матча 17 сентября 2016
Ноттингем Форест
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
40'
А. Веллиос
52'
Д. Хаусон
66'
Г. Дорранс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Норвич Сити
90'
+4
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Джером
90'
+4
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Д. Мерфи
88'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
В. Хулахан
Желтая карточка
П. Касами
86'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Н. Думитру
78'
Желтая карточка
М. Миллс
73'
72'
Желтая карточка
Г. Дорранс
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
К. Коэн
70'
66'
ГОЛ! 1:2!
Г. Дорранс
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Веллиос
59'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаусон
Пас отдал
Р. Мартин
ГОЛ! 1:0!
А. Веллиос
40'
34'
Пенальти не реализован!
В. Хулахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Крис Коэн
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
12
Николао Думитру
РФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
4-3-1-2
88
Стойкович
28
Мансьенн
13
Фокс
5
Миллс
2
Личай
8
Коэн
23
Касами
20
Перейра
29
Карайол
27
Веллиос
12
Думитру
4-3-1-2
23
МакГоверн
13
Ольссон
5
Клозе
16
Мартин
12
Пинту
16
Хаусон
18
Дорранс
11
Брэди
14
Хулахан
23
Мерфи
35
Джером
12
Думитру
23
Осборн
23
Осборн
12
Думитру
8
Коэн
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
8
Коэн
27
Веллиос
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Веллиос
23
Мерфи
6
Беннетт
6
Беннетт
23
Мерфи
14
Хулахан
23
Томпсон
23
Томпсон
14
Хулахан
35
Джером
9
Лафферти
9
Лафферти
35
Джером
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Норвич Сити
13
Джордан Смит
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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