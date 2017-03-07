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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Норвич Сити
Бристоль Сити - Норвич Сити: обзор матча 07 марта 2017
Бристоль Сити
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
78'
Б. Райт
39'
Я. Вилдсхут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Норвич Сити
83'
Замена
С. Бассонг
️️️️
Д. Мерфи
79'
Желтая карточка
М. Дийкс
ГОЛ! 1:1!
Б. Райт
Пас отдал
М. Джурич
78'
77'
Желтая карточка
Р. Мартин
Желтая карточка
К. Смит
69'
Замена
Л. Томлин
️️️️
З. Винер
68'
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Уилбрахам
56'
Замена
М. Тейлор
️️️️
Б. Рид
45'
39'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вилдсхут
Пас отдал
С. Нейсмит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Кори Смит
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Стивен Нейсмит
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
3
Райт
26
Винер
7
Пак
47
О'Доуда
8
Смит
14
Рид
18
Уилбрахам
11
Коттерилл
4-3-1-2
23
МакГоверн
12
Пинту
6
Беннетт
16
Мартин
35
Дийкс
16
Хаусон
13
Вилдсхут
6
Теттей
14
Нейсмит
35
Джером
23
Мерфи
14
Рид
9
Тейлор
9
Тейлор
14
Рид
26
Винер
17
Томлин
17
Томлин
26
Винер
18
Уилбрахам
11
Джурич
11
Джурич
18
Уилбрахам
23
Мерфи
4
Бассонг
4
Бассонг
23
Мерфи
Остались в запасе
Бристоль Сити
Норвич Сити
1
Макс О'Лири
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
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Бристоль Сити
0 : 5
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Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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