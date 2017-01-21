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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Вулверхэмптон
Норвич Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 21 января 2017
Норвич Сити
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
13'
С. Нейсмит
75'
Р. Брэди (П)
90'
Д. Хаусон
57'
Э. Кошта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вулверхэмптон
ГОЛ! 3:1!
Д. Хаусон
90'
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Джером
87'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Мерфи
81'
Замена
А. Притчард
️️️️
В. Хулахан
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Брэди
75'
74'
Желтая карточка
М. Доэрти
Желтая карточка
В. Хулахан
73'
72'
Красная карточка
К. Икеме
70'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
66'
Замена
Н. Дико
️️️️
Й. Бедварссон
58'
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
Д. Мэйсон
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кошта
45'
Замена
А. Вайманн
️️️️
И. Кавалейру
ГОЛ! 1:0!
С. Нейсмит
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЛП
14
Весли Хулахан
АП
6
Александер Теттей
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЛП
20
Джо Мэйсон
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-3-1-3
26
Радди
5
Клозе
16
Мартин
12
Пинту
16
Хаусон
11
Брэди
6
Теттей
14
Хулахан
23
Мерфи
14
Нейсмит
35
Джером
4-2-1-3
1
Икеме
23
Батт
2
Доэрти
2
Йорфа
19
Стирмен
16
Эдвардс
19
Прайс
20
Мэйсон
10
Бедварссон
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
14
Хулахан
10
Притчард
10
Притчард
14
Хулахан
35
Джером
9
Лафферти
9
Лафферти
35
Джером
10
Бедварссон
12
Дико
12
Дико
10
Бедварссон
20
Мэйсон
25
Энобахаре
25
Энобахаре
20
Мэйсон
8
Иван Кавалейру
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Норвич Сити
Вулверхэмптон
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
1
Гарри Бургойн
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Норвич Сити - Вулверхэмптон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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