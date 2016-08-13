Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 13 августа 2016
Норвич Сити
13.08.2016, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
85'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Л. Жоао
81'
Замена
У. Бакли
️️️️
Р. Уоллес
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
К. Джером
73'
72'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Г. Хупер
64'
Желтая карточка
А. Абди
Желтая карточка
Р. Беннетт
55'
Замена
М. МакГоверн
️️️️
Д. Радди
45'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Ольссон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
14
Стивен Нейсмит
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-4-1-1
26
Радди
6
Беннетт
13
Ольссон
5
Клозе
12
Пинту
11
Брэди
6
Теттей
14
Хулахан
16
Хаусон
14
Нейсмит
35
Джером
4-1-3-2
27
Вествуд
32
Хант
12
Лис
5
Хатчинсон
36
Пудил
20
Ли
22
Абди
10
Беннэн
23
Уоллес
19
Жоао
88
Хупер
26
Радди
23
МакГоверн
23
МакГоверн
26
Радди
35
Джером
21
Мулумбу
21
Мулумбу
35
Джером
13
Ольссон
23
Мерфи
23
Мерфи
13
Ольссон
19
Жоао
9
Нухиу
9
Нухиу
19
Жоао
88
Хупер
26
Флетчер
26
Флетчер
88
Хупер
23
Уоллес
11
Бакли
11
Бакли
23
Уоллес
Остались в запасе
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
7
Серхи Каньос
ПВ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+