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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Брентфорд
Норвич Сити - Брентфорд: обзор матча 03 декабря 2016
Норвич Сити
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
5 : 0
Завершен
Брентфорд
6'
Д. Мерфи
16'
Г. Дорранс
59'
Р. Брэди
79'
Н. Оливейра
88'
А. Притчард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Брентфорд
ГОЛ! 5:0!
А. Притчард
Пас отдал
Д. Мерфи
88'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Д. Хаусон
83'
ГОЛ! 4:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Д. Мерфи
79'
78'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Р. Сойерс
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Нейсмит
74'
Замена
Р. Мартин
️️️️
И. Пинту
65'
60'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. Вибе
60'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Р. Вудс
ГОЛ! 3:0!
Р. Брэди
Пас отдал
А. Притчард
59'
Желтая карточка
С. Нейсмит
45'
Пенальти не реализован!
Г. Дорранс
16'
ГОЛ! 2:0!
Г. Дорранс
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Р. Брэди
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Норвич Сити
36
Пол Джонс
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
3-3-2-2
26
Радди
4
Бассонг
6
Беннетт
12
Пинту
11
Брэди
18
Дорранс
16
Хаусон
10
Притчард
23
Мерфи
7
Оливейра
14
Нейсмит
3-4-1-2
25
Бентли
6
Дин
2
Колен
15
Иган
23
Йеннарис
36
Кларк
26
Вибе
18
Вудс
14
Сойерс
5
Барбе
25
Хоган
12
Пинту
16
Мартин
16
Мартин
12
Пинту
16
Хаусон
21
Мулумбу
21
Мулумбу
16
Хаусон
14
Нейсмит
23
Мерфи
23
Мерфи
14
Нейсмит
18
Вудс
16
МакИкран
16
МакИкран
18
Вудс
14
Сойерс
33
Хофманн
33
Хофманн
14
Сойерс
26
Вибе
11
Кайкай
11
Кайкай
26
Вибе
Остались в запасе
Норвич Сити
Брентфорд
36
Пол Джонс
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
36
Пол Джонс
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Норвич Сити - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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