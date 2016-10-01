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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Норвич Сити
Вулверхэмптон - Норвич Сити: обзор матча 01 октября 2016
Вулверхэмптон
01.10.2016, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
80'
Д. Эдвардс
2'
К. Джером
73'
Р. Брэди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Норвич Сити
90'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
К. Джером
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
К. Бортуик-Джексон
87'
Желтая карточка
Р. Сайсс
85'
83'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 1:2!
Д. Эдвардс
Пас отдал
М. Доэрти
80'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
79'
73'
ГОЛ! 0:2!
Р. Брэди
Пас отдал
К. Джером
69'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Д. Мерфи
66'
Желтая карточка
А. Теттей
Замена
Н. Дико
️️️️
Ж. Тейшейра
63'
Замена
К. Коди
️️️️
П. Оньянге
57'
Желтая карточка
Э. Кошта
46'
26'
Желтая карточка
Г. Дорранс
11'
Желтая карточка
В. Хулахан
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Пас отдал
В. Хулахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
18
Жоао Тейшейра
ЛФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
6
Александер Теттей
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-2-2-3
1
Икеме
2
Доэрти
3
Бортуик-Джексон
2
Йорфа
29
Сайсс
23
Батт
8
Оньянге
16
Эдвардс
18
Тейшейра
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
4-3-1-2
23
МакГоверн
13
Ольссон
5
Клозе
16
Мартин
12
Пинту
6
Теттей
18
Дорранс
11
Брэди
14
Хулахан
23
Мерфи
35
Джером
8
Оньянге
15
Коди
15
Коди
8
Оньянге
3
Бортуик-Джексон
20
Мэйсон
20
Мэйсон
3
Бортуик-Джексон
18
Тейшейра
12
Дико
12
Дико
18
Тейшейра
35
Джером
6
Беннетт
6
Беннетт
35
Джером
23
Мерфи
16
Хаусон
16
Хаусон
23
Мерфи
14
Хулахан
7
Оливейра
7
Оливейра
14
Хулахан
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Норвич Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Вулверхэмптон - Норвич Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Мулинекс
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