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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Лидс
Норвич Сити - Лидс: обзор матча 05 ноября 2016
Норвич Сити
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 3
Завершен
Лидс
24'
Р. Брэди
87'
К. Лафферти
57'
П. Янссон
74'
К. Вуд
90+1'
Р. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Лидс
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Виейра
Пас отдал
Ю. О'Кейн
89'
Желтая карточка
К. Филлипс
89'
Замена
М. Гримес
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 2:2!
К. Лафферти
Пас отдал
К. Джером
87'
Замена
К. Лафферти
️️️️
А. Притчард
84'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Брэди
75'
74'
ГОЛ! 1:2!
К. Вуд
Пас отдал
Л. Эйлинг
72'
Замена
Р. Виейра
️️️️
С. Дукара
Желтая карточка
К. Джером
69'
57'
Желтая карточка
П. Янссон
57'
ГОЛ! 1:1!
П. Янссон
Пас отдал
П. Эрнандес
55'
Замена
Х. Сако
️️️️
К. Руф
Желтая карточка
В. Хулахан
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Брэди
Пас отдал
А. Притчард
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Луис Томпсон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-4-1-1
23
МакГоверн
5
Клозе
16
Мартин
13
Ольссон
6
Беннетт
11
Брэди
23
Томпсон
10
Притчард
18
Дорранс
14
Хулахан
35
Джером
4-1-1-1-3
31
Грин
5
Бартли
18
Янссон
18
Тэйлор
12
Эйлинг
27
Филлипс
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
15
Дукара
7
Руф
11
Брэди
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Брэди
10
Притчард
9
Лафферти
9
Лафферти
10
Притчард
15
Дукара
14
Виейра
14
Виейра
15
Дукара
19
Эрнандес
6
Гримес
6
Гримес
19
Эрнандес
7
Руф
9
Сако
9
Сако
7
Руф
Остались в запасе
Норвич Сити
Лидс
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Норвич Сити - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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