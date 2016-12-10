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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Норвич Сити
Барнсли - Норвич Сити: обзор матча 10 декабря 2016
Барнсли
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
12'
Т. Брэдшоу
40'
К. Хурихейн
52'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Норвич Сити
Замена
С. Джанко
️️️️
Р. Кент
90'
85'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Р. Брэди
Замена
С. Пэйн
️️️️
Т. Брэдшоу
72'
Замена
А. Хэммилл
️️️️
С. Уиннелл
71'
52'
ГОЛ! 2:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
И. Пинту
45'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Д. Мерфи
45'
Замена
М. Ольссон
️️️️
А. Притчард
ГОЛ! 2:0!
К. Хурихейн
40'
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Д. Сковен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
4
Джош Сковен
ПП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
16
Каллум Эванс
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Норвич Сити
36
Пол Джонс
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
14
Бри
4
Робертс
5
МакДональд
17
Идом
14
Хурихейн
8
Морси
4
Сковен
77
Кент
9
Брэдшоу
11
Уиннелл
3-3-2-2
26
Радди
12
Пинту
6
Беннетт
4
Бассонг
16
Хаусон
18
Дорранс
11
Брэди
23
Мерфи
10
Притчард
7
Оливейра
23
Мерфи
77
Кент
17
Джанко
17
Джанко
77
Кент
11
Уиннелл
7
Хэммилл
7
Хэммилл
11
Уиннелл
9
Брэдшоу
23
Пэйн
23
Пэйн
9
Брэдшоу
10
Притчард
13
Ольссон
13
Ольссон
10
Притчард
23
Мерфи
21
Мулумбу
21
Мулумбу
23
Мерфи
11
Брэди
9
Лафферти
9
Лафферти
11
Брэди
Остались в запасе
Барнсли
Норвич Сити
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
36
Пол Джонс
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
36
Пол Джонс
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Барнсли - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
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Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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