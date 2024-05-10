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Идриз Воца
Статистика
Идриз Воца - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1997 (29)
#42 | Защитник
181 см
Косово
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Козенца
25
3
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Комо
1 : 1
10.05.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Козенца
2 : 2
05.05.2024
Специя
63' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Асколи
0 : 1
01.05.2024
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
0 : 4
19.04.2024
Козенца
Был в запасе
69'
Италия. Серия В, 33 тур
Козенца
1 : 1
13.04.2024
Палермо
73' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Феральписало
2 : 2
06.04.2024
Козенца
1' - 64'
Италия. Серия В, 31 тур
Козенца
1 : 2
01.04.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Тернана
1 : 0
16.03.2024
Козенца
1' - 66'
Италия. Серия В, 29 тур
Козенца
0 : 0
09.03.2024
Циттаделла
1' - 32'
Италия. Серия В, 28 тур
Козенца
0 : 2
03.03.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Парма
1 : 1
27.02.2024
Козенца
1' - 62'
Италия. Серия В, 26 тур
Козенца
1 : 2
23.02.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Лекко
1 : 3
17.02.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Модена
1 : 1
10.02.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Козенца
1 : 1
03.02.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Зюйдтироль
0 : 1
27.01.2024
Козенца
71' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Козенца
4 : 2
20.01.2024
Венеция
58' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Кремонезе
1 : 0
14.01.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Козенца
1 : 2
26.12.2023
Комо
1' - 90'
23'
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
0 : 0
23.12.2023
Козенца
46' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Козенца
0 : 0
16.12.2023
Парма
1' - 78'
12'
Италия. Серия В, 16 тур
Циттаделла
2 : 0
09.12.2023
Козенца
50' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Козенца
1 : 3
02.12.2023
Тернана
75' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
2 : 0
26.11.2023
Козенца
1' - 57'
Италия. Серия В, 13 тур
Козенца
2 : 0
11.11.2023
Реджана 1919
1' - 77'
23'
34'
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
04.11.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Специя
0 : 0
28.10.2023
Козенца
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
22.10.2023
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Козенца
3 : 0
07.10.2023
Лекко
62' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
1 : 2
30.09.2023
Козенца
1' - 58'
6'
17'
Италия. Серия В, 7 тур
Козенца
1 : 2
26.09.2023
Кремонезе
1' - 58'
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 1
22.09.2023
Козенца
85' - 90'
90'
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 2
16.09.2023
Зюйдтироль
1' - 73'
Италия. Серия В, 4 тур
Брешиа
1 : 0
03.09.2023
Козенца
1' - 84'
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
1 : 2
29.08.2023
Модена
1' - 63'
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