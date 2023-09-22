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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Козенца
Палермо - Козенца: обзор матча 22 сентября 2023
Палермо
22.09.2023, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 1
Завершен
Козенца
90+1'
Л. Канотто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Козенца
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тутино
90'
+2
Желтая карточка
Л. Канотто
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Канотто
Пас отдал
И. Воца
Желтая карточка
Я. Сегре
90'
85'
Замена
И. Воца
️️️️
Д. Тутино
85'
Замена
Л. Канотто
️️️️
М. Маррас
Замена
Л. Манкузо
️️️️
Ф. Ди Франческо
81'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Ф. Ди Мариано
77'
Замена
К. Гомес
️️️️
Л. Штулац
67'
Замена
A. Vasic
️️️️
Л. Хендерсон
67'
58'
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
54'
Замена
Ф. Сгарби
️️️️
A. Meroni
Замена
К. Лунд
️️️️
G. Aurelio
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
37
Алеш Матею
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
13
A. Meroni
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Палермо
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Луиджи Канотто
ПВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
4-1-2-2-2
37
Матею
32
Чеккарони
24
15
Лучионе
4
Штулац
6
Хендерсон
8
Сегре
29
Ди Франческо
23
Ди Мариано
99
Брунори
22
3-1-2-4
1
Микаи
2
23
Вентури
11
Д'Орацио
98
Цуккон
14
Чало
7
Маррас
30
Маццокки
99
Тутино
32
Форте
13
24
25
Лунд
25
Лунд
24
4
Штулац
6
Гомес
6
Гомес
4
Штулац
23
Ди Мариано
94
Инсинье
94
Инсинье
23
Ди Мариано
6
Хендерсон
14
14
6
Хендерсон
29
Ди Франческо
11
Манкузо
11
Манкузо
29
Ди Франческо
13
32
Сгарби
32
Сгарби
13
99
Тутино
42
Воца
42
Воца
99
Тутино
7
Маррас
27
Канотто
27
Канотто
7
Маррас
Остались в запасе
Палермо
Козенца
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Палермо - Козенца
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
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