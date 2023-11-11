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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Реджана 1919
Козенца - Реджана 1919: обзор матча 11 ноября 2023
Козенца
11.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 13 тур
2 : 0
Завершен
Реджана 1919
23'
И. Воца
83'
Д. Тутино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Реджана 1919
Замена
M. Zilli
️️️️
Ф. Форте
86'
85'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Ж. Антист
ГОЛ! 2:0!
Д. Тутино
83'
Пенальти не реализован!
Д. Тутино
83'
Желтая карточка
М. Прашелик
80'
Замена
A. Florenzi
️️️️
И. Воца
77'
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
76'
75'
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
П. Шиминьски
74'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Н. Гирма
72'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
М. Маррас
️️️️
С. Маццокки
70'
63'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
А. Бьянко
63'
Замена
Э. Кабаши
️️️️
Д. Чрнигой
45'
Желтая карточка
А. Маркандалли
Желтая карточка
И. Воца
34'
31'
Желтая карточка
М. Портанова
Желтая карточка
С. Маццокки
28'
ГОЛ! 1:0!
И. Воца
Пас отдал
Д. Тутино
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
13
A. Meroni
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Луиджи Канотто
ПВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
3-2-1-4
1
Микаи
4
23
Вентури
11
Д'Орацио
14
Чало
42
Воца
7
Прашелик
13
32
Форте
30
Маццокки
99
Тутино
4-3-1-2
22
Барди
25
Шиминьски
4
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
89
Чрнигой
80
Гирма
42
Бьянко
90
Портанова
11
Гондо
9
Антист
30
Маццокки
7
Маррас
7
Маррас
30
Маццокки
42
Воца
34
34
42
Воца
32
Форте
28
28
32
Форте
25
Шиминьски
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
25
Шиминьски
9
Антист
72
Мелегони
72
Мелегони
9
Антист
42
Бьянко
8
Чигарини
8
Чигарини
42
Бьянко
89
Чрнигой
77
Кабаши
77
Кабаши
89
Чрнигой
80
Гирма
11
11
80
Гирма
Остались в запасе
Козенца
Реджана 1919
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Луиджи Канотто
ПВ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Луиджи Канотто
ПВ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Козенца - Реджана 1919
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Информация о матче
Главный судья:
Niccolò Baroni, Italy
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
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Реджана 1919
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
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