Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Козенца
Циттаделла - Козенца: обзор матча 09 декабря 2023
Циттаделла
09.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 16 тур
2 : 0
Завершен
Козенца
13'
А. Вита
28'
А. Сальви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Козенца
90'
+6
Желтая карточка
V. Crespi
Желтая карточка
S. Negro
90'
+3
Желтая карточка
A. Tessiore
88'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
А. Вита
86'
78'
Замена
A. Florenzi
️️️️
М. Прашелик
Замена
A. Magrassi
️️️️
Л. Пандольфи
78'
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
Д. Каррьеро
78'
Желтая карточка
С. Бранка
67'
59'
Замена
M. Zilli
️️️️
Ф. Форте
50'
Замена
И. Воца
️️️️
М. Маррас
ГОЛ! 2:0!
А. Сальви
28'
23'
Желтая карточка
М. Прашелик
17'
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
ГОЛ! 1:0!
А. Вита
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
7
Мануэль Маррас
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
3-1-3-3
13
Кастрати
30
2
Сальви
24
Кариссони
26
Паван
16
Вита
23
Бранка
20
Каррьеро
7
Пандольфи
8
19
3-1-1-1-4
1
Микаи
4
23
Вентури
11
Д'Орацио
98
Цуккон
7
Маррас
7
Прашелик
13
99
Тутино
30
Маццокки
32
Форте
16
Вита
8
Корнвиг
8
Корнвиг
16
Вита
20
Каррьеро
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
20
Каррьеро
7
Пандольфи
9
9
7
Пандольфи
7
Маррас
42
Воца
42
Воца
7
Маррас
7
Прашелик
34
34
7
Прашелик
32
Форте
28
28
32
Форте
Остались в запасе
Циттаделла
Козенца
78
Лука Маниеро
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Циттаделла - Козенца
3
3
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
0
Нарушения
7
7
Офсайды
0
2
Количество передач
153
177
Сейвы
3
0
Точность передач %
62
68
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Новости команд
Все
Циттаделла
Козенца
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
2
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
2
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+