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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Зюйдтироль
Козенца - Зюйдтироль: обзор матча 16 сентября 2023
Козенца
16.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 5 тур
2 : 2
Завершен
Зюйдтироль
9'
М. Вентури
90+9'
С. Маццокки
66'
Д. Казираги
75'
Р. Одогву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Зюйдтироль
ГОЛ! 2:2!
С. Маццокки
90'
+9
90'
+8
Замена
G. Lunetta
️️️️
Д. Казираги
90'
+5
Замена
Д. Куомо
️️️️
Р. Черво
Желтая карточка
А. Микаи
88'
84'
Желтая карточка
E. Pecorino
84'
Замена
E. Pecorino
️️️️
Р. Одогву
Желтая карточка
Л. Канотто
75'
75'
ГОЛ! 1:2!
Р. Одогву
Пас отдал
С. Дави
Замена
М. Прашелик
️️️️
И. Воца
73'
Замена
С. Маццокки
️️️️
Ф. Форте
73'
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Казираги
Пас отдал
Р. Черво
Замена
Л. Канотто
️️️️
М. Маррас
58'
Замена
А. Фонтанароза
️️️️
М. Вентури
57'
Желтая карточка
М. Маррас
39'
Желтая карточка
М. Вентури
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Вентури
Пас отдал
М. Маррас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
42
Идриз Воца
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Симоне Дави
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
17
Даниэле Казираги
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
27
Луиджи Канотто
ПВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
7
Nicholas Siega
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
2-1-4-3
1
Микаи
23
Вентури
11
Д'Орацио
98
Цуккон
42
Воца
14
Чало
7
Маррас
3
Рисполи
99
Тутино
32
Форте
13
3-4-1-2
1
5
5
Масиелло
55
15
22
23
24
Дави
20
Черво
90
Одогву
17
Казираги
23
Вентури
30
Фонтанароза
30
Фонтанароза
23
Вентури
42
Воца
7
Прашелик
7
Прашелик
42
Воца
7
Маррас
27
Канотто
27
Канотто
7
Маррас
32
Форте
30
Маццокки
30
Маццокки
32
Форте
20
Черво
14
Куомо
14
Куомо
20
Черво
17
Казираги
7
7
17
Казираги
90
Одогву
31
31
90
Одогву
Остались в запасе
Козенца
Зюйдтироль
77
Leonardo Marson
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
7
Nicholas Siega
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
7
Nicholas Siega
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Козенца - Зюйдтироль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
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Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
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Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
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