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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Кремонезе
Козенца - Кремонезе: обзор матча 26 сентября 2023
Козенца
26.09.2023, вторник, 19:15
Италия. Серия В, 7 тур
1 : 2
Завершен
Кремонезе
63'
С. Маццокки
61'
М. Коллоколо
79'
М. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Кремонезе
Желтая карточка
Д. Тутино
90'
85'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
М. Кода
85'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Ф. Васкес
81'
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Кастаньетти
Желтая карточка
Л. Канотто
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Кода
Пас отдал
Л. Серникола
Замена
A. Florenzi
️️️️
М. Маррас
77'
Замена
Т. Д'Орацио
️️️️
А. Фонтанароза
77'
71'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Дзанимачча
71'
Замена
Д. Окереке
️️️️
G. Abrego
ГОЛ! 1:1!
С. Маццокки
Пас отдал
Д. Чало
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Коллоколо
Пас отдал
М. Кастаньетти
Замена
С. Маццокки
️️️️
Л. Канотто
59'
Замена
М. Вивиани
️️️️
И. Воца
58'
Желтая карточка
А. Фонтанароза
31'
1'
Желтая карточка
Л. Лочошвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
7
Мануэль Маррас
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
20
Alessandro Arioli
ЦП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Alessio Brambilla
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
4-3-1-2
1
Микаи
2
30
Фонтанароза
32
Сгарби
23
Вентури
7
Маррас
42
Воца
14
Чало
27
Канотто
32
Форте
99
Тутино
4-1-2-2-1
1
Сарр
60
Антов
13
Раванелли
24
Лочошвили
17
Серникола
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
26
98
Дзанимачча
20
Васкес
9
Кода
30
Фонтанароза
11
Д'Орацио
11
Д'Орацио
30
Фонтанароза
42
Воца
23
Вивиани
23
Вивиани
42
Воца
7
Маррас
34
34
7
Маррас
27
Канотто
30
Маццокки
30
Маццокки
27
Канотто
98
Дзанимачча
18
Гильоне
18
Гильоне
98
Дзанимачча
20
Васкес
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
20
Васкес
4
Кастаньетти
37
Маер
37
Маер
4
Кастаньетти
26
29
Окереке
29
Окереке
26
9
Кода
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Кода
Остались в запасе
Козенца
Кремонезе
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
20
Alessandro Arioli
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
27
Alessio Brambilla
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
20
Alessandro Arioli
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
27
Alessio Brambilla
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Козенца - Кремонезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
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