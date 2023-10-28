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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Козенца
Специя - Козенца: обзор матча 28 октября 2023
Специя
28.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 11 тур
0 : 0
Завершен
Козенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Козенца
90'
+2
Желтая карточка
И. Воца
Желтая карточка
И. Гелашвили
90'
Замена
Т. Ципот
️️️️
М. Антонуччи
79'
77'
Замена
Д. Чало
️️️️
М. Прашелик
73'
Замена
A. Florenzi
️️️️
М. Маррас
72'
Желтая карточка
М. Вентури
69'
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
66'
Желтая карточка
Д. Тутино
Замена
Л. Моро
️️️️
Ф. Пио Эспозито
63'
Замена
Р. Куда
️️️️
С. Элиа
63'
56'
Замена
Д. Тутино
️️️️
Л. Канотто
55'
Замена
С. Маццокки
️️️️
М. Вивиани
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Ф. Бандинелли
46'
46'
Замена
Т. Д'Орацио
️️️️
А. Фонтанароза
Желтая карточка
С. Элиа
42'
9'
Желтая карточка
A. Meroni
Желтая карточка
М. Антонуччи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
23
Филиппо Бандинелли
(К)
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
27
Луиджи Канотто
ПВ
13
A. Meroni
(К)
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
80
Рашид Куда
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
14
Джакомо Чало
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
28
Massimo Zilli
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дронговски
13
Реца
3
Гелашвили
5
Серпе
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
23
Бандинелли
14
Журковски
71
Элиа
94
Пио Эспозито
16
Антонуччи
3-3-2-2
1
Микаи
4
23
Вентури
30
Фонтанароза
23
Вивиани
7
Маррас
42
Воца
27
Канотто
7
Прашелик
32
Форте
13
71
Элиа
80
Куда
80
Куда
71
Элиа
23
Бандинелли
29
Кассата
29
Кассата
23
Бандинелли
16
Антонуччи
11
Ципот
11
Ципот
16
Антонуччи
94
Пио Эспозито
9
Моро
9
Моро
94
Пио Эспозито
30
Фонтанароза
11
Д'Орацио
11
Д'Орацио
30
Фонтанароза
7
Прашелик
14
Чало
14
Чало
7
Прашелик
7
Маррас
34
34
7
Маррас
27
Канотто
99
Тутино
99
Тутино
27
Канотто
23
Вивиани
30
Маццокки
30
Маццокки
23
Вивиани
Остались в запасе
Специя
Козенца
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
28
Massimo Zilli
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
28
Massimo Zilli
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Специя - Козенца
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Minelli, Italy
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Новости команд
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