Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Модена
Козенца - Модена: обзор матча 29 августа 2023
Козенца
29.08.2023, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
1 : 2
Завершен
Модена
12'
Д. Тутино
40'
Л. Стриццоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Модена
Желтая карточка
Д. Чало
90'
+7
90'
Замена
T. Silvestri
️️️️
Я. Манкони
90'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Л. Тремолада
Замена
V. Crespi
️️️️
Д. Тутино
83'
81'
Замена
M. Cotali
️️️️
Ф. Понси
Желтая карточка
М. Вивиани
80'
80'
Замена
М. Гарджуло
️️️️
F. Gerli
Замена
A. Arioli
️️️️
С. Маццокки
69'
Замена
М. Вивиани
️️️️
И. Воца
63'
Замена
C. D'Urso
️️️️
М. Маррас
62'
Желтая карточка
А. Фонтанароза
49'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Стриццоло
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Стриццоло
Желтая карточка
М. Вентури
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тутино
Пас отдал
М. Маррас
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
30
Симоне Маццокки
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
35
Daniele Occhiuto
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
28
Massimo Zilli
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
10
Christian D'Urso
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
3-1-4-2
1
Микаи
23
Вентури
30
Фонтанароза
11
Д'Орацио
98
Цуккон
14
Чало
7
Маррас
42
Воца
3
Рисполи
99
Тутино
30
Маццокки
3-4-3
16
19
4
3
Понси
16
5
Палумбо
10
Тремолада
99
17
Манкони
32
Стриццоло
8
42
Воца
23
Вивиани
23
Вивиани
42
Воца
30
Маццокки
20
20
30
Маццокки
7
Маррас
10
10
7
Маррас
99
Тутино
17
17
99
Тутино
3
Понси
29
29
3
Понси
17
Манкони
15
15
17
Манкони
16
5
Гарджуло
5
Гарджуло
16
10
Тремолада
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
10
Тремолада
Остались в запасе
Козенца
Модена
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
35
Daniele Occhiuto
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
28
Massimo Zilli
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
35
Daniele Occhiuto
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
28
Massimo Zilli
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Козенца - Модена
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Новости команд
Все
Козенца
Модена
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+