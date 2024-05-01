Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Козенца
Асколи - Козенца: обзор матча 01 мая 2024
Асколи
01.05.2024, среда, 16:00
Италия. Серия В, 36 тур
0 : 1
Завершен
Козенца
41'
Д. Тутино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Козенца
85'
Желтая карточка
Д. Тутино
84'
Желтая карточка
A. Meroni
Замена
R. Celia
️️️️
M. Falzerano
82'
Замена
J. Streng
️️️️
С. Вяйсянен
82'
80'
Замена
Л. Канотто
️️️️
Д. Тутино
79'
Желтая карточка
А. Фонтанароза
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
Ф. Калигара
75'
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
74'
74'
Желтая карточка
M. Camporese
74'
Желтая карточка
Д. Чало
Желтая карточка
V. Mantovani
69'
68'
Замена
Д. Фработта
️️️️
Т. Д'Орацио
68'
Замена
С. Маццокки
️️️️
Ф. Форте
Замена
П. Родригес
️️️️
И. Несторовски
59'
Замена
J. Tarantino
️️️️
Д. Дуриш
59'
Желтая карточка
M. Falzerano
56'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тутино
Пас отдал
Т. Д'Орацио
Желтая карточка
С. Вяйсянен
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
32
Девис Васкес
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
(К)
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
29
Давид Дуриш
ЛВ
23
Marcello Falzerano
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
(К)
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Мануэль Маррас
ПВ
5
Michele Camporese
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
44
Aljaž Tavčar
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
19
Jacopo Tarantino
ЦФ
Козенца
12
Alessandro Lai
ВР
12
Mirko Castelnuovo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
27
Луиджи Канотто
ПВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
2-3-2-3
32
Васкес
5
Вяйсянен
31
Боттегин
23
73
Мазини
18
Ди Таччио
29
Дуриш
98
Зедадка
90
Несторовски
21
Калигара
13
2-2-1-5
77
30
Фонтанароза
11
Д'Орацио
42
Воца
14
Чало
7
Маррас
5
32
Форте
99
Тутино
16
Антонуччи
13
23
13
13
23
21
Калигара
15
15
21
Калигара
5
Вяйсянен
9
9
5
Вяйсянен
90
Несторовски
21
Родригес
21
Родригес
90
Несторовски
29
Дуриш
19
19
29
Дуриш
11
Д'Орацио
7
Фработта
7
Фработта
11
Д'Орацио
99
Тутино
27
Канотто
27
Канотто
99
Тутино
32
Форте
30
Маццокки
30
Маццокки
32
Форте
Остались в запасе
Асколи
Козенца
2
Эмилиано Вивиано
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
44
Aljaž Tavčar
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
12
Alessandro Lai
ВР
12
Mirko Castelnuovo
ВР
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
44
Aljaž Tavčar
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
Остались в запасе
12
Alessandro Lai
ВР
12
Mirko Castelnuovo
ВР
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Асколи - Козенца
4
5
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
11
3
Нарушения
19
12
Офсайды
3
0
Количество передач
344
366
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
1 : 0
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno
Новости команд
Все
Асколи
Козенца
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+