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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Лекко
Козенца - Лекко: обзор матча 07 октября 2023
Козенца
07.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 9 тур
3 : 0
Завершен
Лекко
4'
Ф. Форте
25'
М. Маррас
50'
М. Прашелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Лекко
90'
+5
Желтая карточка
M. Tordini
74'
Желтая карточка
A. Caporale
73'
Замена
L. Giudici
️️️️
А. Серсанти
68'
Желтая карточка
Д. Крочата
Замена
A. Florenzi
️️️️
Ф. Форте
68'
63'
Замена
U. Eusepi
️️️️
Н. Бусо
Замена
А. Фонтанароза
️️️️
Т. Д'Орацио
63'
Замена
И. Воца
️️️️
М. Прашелик
62'
Замена
Л. Канотто
️️️️
С. Маццокки
62'
58'
Замена
Д. Крочата
️️️️
D. Guglielmotti
ГОЛ! 3:0!
М. Прашелик
Пас отдал
Д. Чало
50'
46'
Замена
M. Tordini
️️️️
Д. Дельи Инноченти
46'
Замена
М. Лемменс
️️️️
V. Celjak
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
39'
ГОЛ! 2:0!
М. Маррас
Пас отдал
Д. Тутино
25'
Желтая карточка
М. Прашелик
22'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форте
Пас отдал
Д. Чало
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
13
A. Meroni
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
13
Matteo Battistini
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
4
Vedran Celjak
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Франко Лепоре
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Луиджи Канотто
ПВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Лекко
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
9
Umberto Eusepi
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
3-2-1-4
1
Микаи
2
11
Д'Орацио
23
Вентури
14
Чало
7
Маррас
7
Прашелик
13
32
Форте
30
Маццокки
99
Тутино
4-1-2-3
22
17
44
4
13
5
Дельи Инноченти
5
Серсанти
17
Ионицэ
7
Бусо
9
32
Лепоре
11
Д'Орацио
30
Фонтанароза
30
Фонтанароза
11
Д'Орацио
7
Прашелик
42
Воца
42
Воца
7
Прашелик
30
Маццокки
27
Канотто
27
Канотто
30
Маццокки
32
Форте
34
34
32
Форте
4
83
Лемменс
83
Лемменс
4
44
21
Крочата
21
Крочата
44
5
Серсанти
6
6
5
Серсанти
7
Бусо
9
9
7
Бусо
5
Дельи Инноченти
11
11
5
Дельи Инноченти
Остались в запасе
Козенца
Лекко
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
28
Massimo Zilli
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
28
Massimo Zilli
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Козенца - Лекко
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
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