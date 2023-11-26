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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Козенца
Катанцаро - Козенца: обзор матча 26 ноября 2023
Катанцаро
26.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 14 тур
2 : 0
Завершен
Козенца
12'
П. Иеммелло
52'
Т. Бьяши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Козенца
Замена
Э. Бриньола
️️️️
П. Иеммелло
85'
Замена
S. Pontisso
️️️️
M. Pompetti
84'
79'
Замена
A. Florenzi
️️️️
Д. Чало
Замена
М. Стоппа
️️️️
Я. Вандепутте
78'
Замена
А. Оливери
️️️️
D. Sounas
78'
76'
Замена
M. Zilli
️️️️
Ф. Форте
Замена
G. Ambrosino
️️️️
Т. Бьяши
71'
64'
Желтая карточка
М. Вентури
57'
Замена
С. Маццокки
️️️️
И. Воца
ГОЛ! 2:0!
Т. Бьяши
Пас отдал
П. Иеммелло
52'
46'
Замена
Л. Канотто
️️️️
М. Маррас
26'
Желтая карточка
М. Маррас
Желтая карточка
Т. Бьяши
23'
Желтая карточка
D. Sounas
20'
19'
Желтая карточка
М. Прашелик
ГОЛ! 1:0!
П. Иеммелло
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Катанцаро
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
8
L. Verna
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Луиджи Канотто
ПВ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
3-3-4
1
23
14
Скогнамилло
3
77
Кацерис
8
Гьон
14
27
Вандепутте
9
Иеммелло
14
Бьяши
24
3-3-1-3
1
Микаи
4
23
Вентури
11
Д'Орацио
42
Воца
14
Чало
7
Маррас
7
Прашелик
13
32
Форте
99
Тутино
14
20
20
14
27
Вандепутте
19
Стоппа
19
Стоппа
27
Вандепутте
24
14
Оливери
14
Оливери
24
9
Иеммелло
17
Бриньола
17
Бриньола
9
Иеммелло
14
Бьяши
70
70
14
Бьяши
7
Маррас
27
Канотто
27
Канотто
7
Маррас
42
Воца
30
Маццокки
30
Маццокки
42
Воца
32
Форте
28
28
32
Форте
14
Чало
34
34
14
Чало
Остались в запасе
Катанцаро
Козенца
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
8
L. Verna
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
8
L. Verna
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Катанцаро - Козенца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
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