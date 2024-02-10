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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Козенца
Модена - Козенца: обзор матча 10 февраля 2024
Модена
10.02.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 24 тур
1 : 1
Завершен
Козенца
16'
E. Gliozzi
23'
Д. Тутино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Козенца
90'
+3
Замена
V. Crespi
️️️️
Д. Тутино
Желтая карточка
А. Риччо
90'
+2
87'
Замена
А. Фонтанароза
️️️️
С. Маццокки
86'
Красная карточка
М. Маррас
81'
Замена
A. Florenzi
️️️️
Ф. Форте
Замена
M. Cotali
️️️️
S. Santoro
79'
Замена
L. Magnino
️️️️
N. Corrado
79'
Желтая карточка
G. Zaro
67'
33'
Желтая карточка
Д. Фработта
29'
Желтая карточка
С. Маццокки
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тутино
Пас отдал
B. Gyamfi
Желтая карточка
Ф. Понси
19'
ГОЛ! 1:0!
E. Gliozzi
Пас отдал
F. Gerli
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
16
Fabio Gerli
(К)
ЦП
8
Simone Santoro
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Козенца
1
Алессандро Микаи
(К)
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
7
Мануэль Маррас
ПВ
5
Michele Camporese
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
4-4-2
90
Секулин
4
Риччо
33
3
Понси
19
5
Баттистелла
8
91
16
9
9
3-1-2-4
1
Микаи
18
23
Вентури
7
Фработта
98
Цуккон
7
Маррас
7
Прашелик
99
Тутино
30
Маццокки
32
Форте
5
8
29
29
8
91
8
8
91
30
Маццокки
30
Фонтанароза
30
Фонтанароза
30
Маццокки
32
Форте
34
34
32
Форте
99
Тутино
17
17
99
Тутино
Остались в запасе
Модена
Козенца
16
Riccardo Gagno
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
16
Riccardo Gagno
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Модена - Козенца
3
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
373
378
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Giacomo Camplone, Italy
Стадион:
Альберто Бралья
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