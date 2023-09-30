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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Козенца
Пиза - Козенца: обзор матча 30 сентября 2023
Пиза
30.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 8 тур
1 : 2
Завершен
Козенца
90+5'
G. Masucci
6'
И. Воца
90+8'
С. Маццокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Козенца
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
С. Маццокки
ГОЛ! 1:1!
G. Masucci
Пас отдал
P. Beruatto
90'
+5
89'
Желтая карточка
М. Вивиани
79'
Замена
М. Вивиани
️️️️
М. Прашелик
Замена
G. Masucci
️️️️
Я. Млакар
78'
76'
Желтая карточка
Л. Канотто
Желтая карточка
T. Esteves
69'
Замена
А. Барберис
️️️️
М. Валоти
66'
65'
Желтая карточка
Ф. Форте
63'
Замена
A. Florenzi
️️️️
М. Маррас
63'
Замена
Ф. Форте
️️️️
Д. Тутино
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Э. Вигнато
58'
58'
Замена
Л. Канотто
️️️️
И. Воца
58'
Замена
А. Фонтанароза
️️️️
Т. Д'Орацио
48'
Желтая карточка
М. Вентури
Замена
T. Esteves
️️️️
С. Морео
46'
Замена
G. Piccinini
️️️️
М. Велозу
46'
43'
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
Вторая желтая
Т. Барбиери
42'
17'
Желтая карточка
И. Воца
Желтая карточка
Т. Барбиери
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Воца
Пас отдал
А. Рисполи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Ян Млакар
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Козенца
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
3-3-1-3
12
Николас
5
Канестрелли
4
Караччоло
4
Барбиери
10
Валоти
8
Марин
44
Велозу
25
Вигнато
20
32
Морео
9
Млакар
2-4-1-3
1
Микаи
23
Вентури
11
Д'Орацио
3
Рисполи
42
Воца
7
Маррас
14
Чало
7
Прашелик
99
Тутино
30
Маццокки
13
32
Морео
19
19
32
Морео
10
Валоти
51
Барберис
51
Барберис
10
Валоти
9
Млакар
26
26
9
Млакар
44
Велозу
36
36
44
Велозу
25
Вигнато
92
Торрегросса
92
Торрегросса
25
Вигнато
11
Д'Орацио
30
Фонтанароза
30
Фонтанароза
11
Д'Орацио
7
Прашелик
23
Вивиани
23
Вивиани
7
Прашелик
42
Воца
27
Канотто
27
Канотто
42
Воца
7
Маррас
34
34
7
Маррас
99
Тутино
32
Форте
32
Форте
99
Тутино
Остались в запасе
Пиза
Козенца
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
Главный тренер
Оскар Хильемарк
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
20
Alessandro Arioli
ЦП
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
Остались в запасе
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
20
Alessandro Arioli
ЦП
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Пиза - Козенца
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
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