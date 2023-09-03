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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Козенца
Брешиа - Козенца: обзор матча 03 сентября 2023
Брешиа
03.09.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 4 тур
1 : 0
Завершен
Козенца
53'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Козенца
84'
Замена
M. Zilli
️️️️
Д. Тутино
84'
Замена
А. Фонтанароза
️️️️
И. Воца
84'
Замена
М. Вивиани
️️️️
Д. Чало
76'
Красная карточка
Ф. Сгарби
76'
Желтая карточка
Д. Чало
Желтая карточка
Д. Бизоли
69'
68'
Замена
V. Crespi
️️️️
A. Arioli
Желтая карточка
Д. Ольцер
63'
60'
Желтая карточка
A. Arioli
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Э. Ндой
57'
Замена
Д. Боррелли
️️️️
Г. Мончини
56'
54'
Замена
Л. Канотто
️️️️
М. Маррас
ГОЛ! 1:0!
Б. Бьярнасон
53'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
66
Андреа Папетти
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
7
Мануэль Маррас
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
29
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
35
Daniele Occhiuto
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
27
Луиджи Канотто
ПВ
28
Massimo Zilli
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
3-4-3
19
Леццерини
51
Кистана
25
Бизоли
66
Папетти
8
Бьярнасон
8
Ндой
24
Мангравити
21
9
Бианки
11
Мончини
24
Дикман
2-1-5-2
1
Микаи
32
Сгарби
11
Д'Орацио
98
Цуккон
3
Рисполи
42
Воца
7
Маррас
14
Чало
20
99
Тутино
13
8
Ндой
72
Ольцер
72
Ольцер
8
Ндой
11
Мончини
29
Боррелли
29
Боррелли
11
Мончини
42
Воца
30
Фонтанароза
30
Фонтанароза
42
Воца
14
Чало
23
Вивиани
23
Вивиани
14
Чало
7
Маррас
27
Канотто
27
Канотто
7
Маррас
99
Тутино
28
28
99
Тутино
20
17
17
20
Остались в запасе
Брешиа
Козенца
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
29
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
77
Leonardo Marson
ВР
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
35
Daniele Occhiuto
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
29
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
35
Daniele Occhiuto
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Брешиа - Козенца
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
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Брешиа
Козенца
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
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