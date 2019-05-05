Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сэм Уокер - статистика

Завершил карьеру
2 октября 1991 (34)
#28 | Вратарь
196 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Рединг
0 : 0
05.05.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Мидлсбро
2 : 1
27.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Рединг
0 : 0
22.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бристоль Сити
1 : 1
19.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Рединг
2 : 1
13.04.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Норвич Сити
2 : 2
10.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Халл Сити
3 : 1
06.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Рединг
2 : 1
30.03.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сток Сити
0 : 0
16.03.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Рединг
0 : 3
12.03.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
3 : 2
09.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
02.03.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
1 : 1
23.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
16.02.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
13.02.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
0 : 0
02.02.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Болтон
1 : 1
29.01.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
2 : 1
19.01.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 0
12.01.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Рединг
1 : 4
01.01.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
1 : 0
27.11.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.11.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 2
10.11.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Рединг
3 : 2
03.11.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Суонси
2 : 0
27.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
23.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Бромвич
4 : 1
06.10.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рединг
0 : 1
02.10.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брентфорд
2 : 2
29.09.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
3 : 0
22.09.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рединг
1 : 2
19.09.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
2 : 3
15.09.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
1 : 2
01.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
25.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
22.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
0 : 1
18.08.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
11.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 2
03.08.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
1
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
1
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+